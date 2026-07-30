Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Прогноз погоди 31 липня

Погоду у п'ятницю, 31 липня, зумовить антициклон, тобто область високого атмосферного тиску. Окрім того, із Західної Європи до України почне поширюватися тепле повітря, що стане причиною підвищення температури повітря.

Вночі із теплом буде доволі стримано – +12 – +17. Вдень при малохмарній погоді позначки термометрів показуватимуть +24 – +30, а на крайньому заході – навіть +34.

Цього дня буде невелика хмарність. Опадів не прогнозується.

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря в обласних центрах

Київ +25…+27;

Ужгород +30…+32;

Львів +29…+31;

Івано-Франківськ +28…+30;

Тернопіль +27…+29;

Чернівці +29…+31;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +27…+29;

Рівне +28…+30;

Житомир +25…+27;

Вінниця +26…+28;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +25…+27;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +25…+27;

Суми +23…+25;

Полтава +24…+26;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +23…+25;

Харків +23…+25.

Прогноз погоди на 31 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що середньомісячна температура протягом серпня очікується в межах +21…+25 градусів.

1 серпня в західних, а 2 серпня і в більшості північних областей можлива нестійка погода з локальними грозовими осередками.