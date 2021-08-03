Прогноз погоды на 4 августа: фронты принесут в часть областей дожди с грозами

Погода в Украине в среду, 4 августа, будет дождливой и прохладной в западных и северных областях. Зато на Востоке и Юге будет господствовать летняя жара.

По прогнозам синоптиков, страна 4 августа разделится на 2 части – в одной будет сухо и тепло, в другой – будут идти дожди.

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Прогноз погоды в регионах

Прохладнее всего будет в западных и северных областях – +23...+25 градусов. Кроме того, там ожидают дожди и грозы. Осадки не обойдут и территорию Житомирской и Винницкой областей, однако там будет немного теплее – +25...+27 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, дожди принесут в Украину атмосферные фронты.

Зато южные, восточные и центральные области будет радовать солнце. Столбики термометров достигнут в среднем +28...+30 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный и южный, небольшой или умеренный.

В Киеве будет сухо, температура воздуха составит +25...+27 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 4 августа

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – 25...+27

Винница – 25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – 28...+30

Симферополь – +29 .. +31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – 25...+27

Суммы – 25...+27

Полтава – 25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – 28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – 28...+30

Харьков – 28...+30

Киев – 25...+27



Прогноз погоды на 4 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра