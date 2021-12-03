Солнце, мороз и местами дождь: погода в Украине на 4 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 4 декабря будет в основном сухой и ясной. Однако в западных областях ночью ожидают морозы, а на Востоке – дожди с мокрым снегом.
Ночью температура воздуха может снизиться до -13 градусов. Днем в большинстве областей столбики термометра будут чуть выше 0.
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Погода в регионах
На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.
В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов, но с дождями и мокрым снегом. В то же время в оккупированном Крыму будет довольно тепло – до +14 градусов тепла. Однако на полуострове весь день ожидают дожди с сильным ветром – 7 – 12 метров в секунду.
В столице день пройдет без осадков. Днем столбики термометра будут показывать 0...+2 градуса.
Прогноз погоды в городах
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – + 6...+8
Симферополь – + 12...+14
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – + 2...+4
Запорожье – + 6...+8
Донецк – + 5...+7
Луганск – + 5...+7
Харьков – +3...+5
Киев – 0...+2
Прогноз погоды в Украине 4 декабря / Карта Укргидрометцентра