Переменная облачность и дожди: прогноз погоды на 4 октября
Источник:Укргидрометцентр
Значительную территорию Украины в пятницу, 4 октября, ожидают осадки. Температура воздуха местами прогреется до 26 градусов тепла.
В то же время синоптики прогнозируют в большинстве областей переменную облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 4 октября
Синоптики прогнозируют 4 октября в большинстве областей переменную облачность, только на Западе будет облачно.
Этот день не пройдет без осадков.
В западных и Житомирской областях умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди; днем в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь,
– сообщают в Укргидрометцентре.
На остальной территории осадков не прогнозируют.
Ветер в этот день будет преобладать южный, только в западных областях – северо-восточный. Скорость – 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 8 до 13 градусов, на побережье морей – до 17, а в восточных областях – 5 – 10.
Днем в западных областях прогнозируют 12 – 17 градусов, в северных областях 17 – 22, на остальной территории 21 – 26.
Температура в разных городах Украины
- Киев +20...+22;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +16...+18;
- Луцк +14...+16;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +18...+20;
- Винница +21...+23;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +18...+20;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +21...+23.
Прогноз погоды на 4 октября / Инфографика Укргидрометцентра