4 февраля, 16:40
3

Снег, сильный ветер и морозы: прогноз погоды на 5 февраля

София Рожик

Четверг, 5 февраля, придет в Украину со снегом. Местами еще будут удерживаться сильные морозы до -22 и будет сильный ветер.

На небе в этот день будет облачно, а дорогах – местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 5 февраля?

Синоптики прогнозируют, что в большинстве северных, центральных и Николаевской областях в четверг будет идти снег.

А в западных, Винницкой и Одесской областях – местами небольшой мокрый снег с дождем, гололед.

На остальной территории день пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, в большинстве западных, южных, Житомирской и Винницкой областях днем местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночная температура будет удерживаться на отметке -7 – -12, дневная – -3 – -8.

Холоднее всего будет на северо-востоке и востоке страны: ночью -14 – -19, местами -20 – 22, а днем -8 – -13.

В западных и южных областях ожидается ослабление морозов: ночью будет -1 – -6, днем -3 – +2. Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму, где ночная температура будет около 0, а дневная – +4 – +9.

Какую погоду ждать в крупных городах?

  • Киев -6...-4;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов -1...+1;
  • Ивано-Франковск -1...+1;
  • Тернополь -1...+1;
  • Черновцы -1...+1;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно -1...+1;
  • Житомир -3...-1;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса +2...+4;
  • Николаев -1...+1;
  • Херсон -1...+1;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий -5...-3;
  • Черкассы -5...-3;
  • Чернигов -8...-6;
  • Сумы -11...-9;
  • Полтава -7...-5;
  • Днепр -6...-4;
  • Запорожье -4...-2;
  • Донецк -9...-7;
  • Луганск -11...-9;
  • Харьков -11...-9.

Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / Карта Укргидрометцентра

