Снег, сильный ветер и морозы: прогноз погоды на 5 февраля

Четверг, 5 февраля, придет в Украину со снегом. Местами еще будут удерживаться сильные морозы до -22 и будет сильный ветер.

На небе в этот день будет облачно, а дорогах – местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 5 февраля?

Синоптики прогнозируют, что в большинстве северных, центральных и Николаевской областях в четверг будет идти снег.

А в западных, Винницкой и Одесской областях – местами небольшой мокрый снег с дождем, гололед.

На остальной территории день пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, в большинстве западных, южных, Житомирской и Винницкой областях днем местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночная температура будет удерживаться на отметке -7 – -12, дневная – -3 – -8.

Холоднее всего будет на северо-востоке и востоке страны: ночью -14 – -19, местами -20 – 22, а днем -8 – -13.

В западных и южных областях ожидается ослабление морозов: ночью будет -1 – -6, днем -3 – +2. Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму, где ночная температура будет около 0, а дневная – +4 – +9.

Какую погоду ждать в крупных городах?

Киев -6...-4;

Ужгород +6...+8;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир -3...-1;

Винница -1...+1;

Одесса +2...+4;

Николаев -1...+1;

Херсон -1...+1;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий -5...-3;

Черкассы -5...-3;

Чернигов -8...-6;

Сумы -11...-9;

Полтава -7...-5;

Днепр -6...-4;

Запорожье -4...-2;

Донецк -9...-7;

Луганск -11...-9;

Харьков -11...-9.

Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / Карта Укргидрометцентра

