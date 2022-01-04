В Украине еще больше потеплеет: прогноз погоды на 5 января

Погода в Украине в среду, 5 января, будет весенней. Температура воздуха будет достигать + 12 градусов. Однако часть областей накроют дожди, а также будет бушевать мощный ветер.

Среда в Украине будет очень теплой. В южных и центральных областях обещают +6...+10 градусов.

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На Западе погода тоже будет радовать. В частности, на Прикарпатье и Буковине – +8...+10. Правда, в Волынской и Ровненской областях несколько холоднее – +5...+7.

Самая низкая температура воздуха охватит восточные и северные области. Например, в Харьковской и Сумской прогнозируют +4...+6. Ночью эти регионы подморозит – синоптики предупреждают о -3.

В Киеве днем столбики термометров будут держаться на уровне + 6...+ 8 градусов, ночью – + 2...+ 4. Кроме того, в столице постоянно будет дождливо.

Ситуацию испортит дождь и ветер

Несмотря на ощутимое потепление в Украине будет сильно дождливо. Наиболее обильных осадков следует ждать жителям западных регионов. Сухо будет только на Юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что тепло не слишком будет ощущаться, поскольку ситуацию испортит сильный ветер.

Все это будет происходить на фоне сильного западного ветра – берегите себя и свое имущество от старых ветвистых деревьев, билбордов и не задерживайтесь надолго под крышами высоких домов,

– добавила синоптик.

К слову, порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Погода в городах Украины 4 января

Диденко рассказала, что похолодание охватит Украину на Рождество 7 января. Хотя оно будет не слишком сильным.

Ужгород – +7...+9

Львов – + 7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – + 6...+8

Черновцы – + 8...+10

Хмельницкий – + 6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – + 5...+7

Житомир – + 6...+8

Винница – + 7...+9

Одесса – + 7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – + 8...+10

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – + 5...+7

Сумы – + 6...+6

Полтава – + 5...+7

Днепр – + 6...+8

Запорожье – + 7...+9

Донецк – + 4...+6

Луганск – + 5...+7

Харьков – + 4...+6

Киев – + 6...+8



Погода 5 января / Карта Укргидрометцентра