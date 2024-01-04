Осадки почти по всей Украине: какой будет погода в Украине 5 января

В пятницу, 5 января, почти по всей Украине возможны осадки. В некоторых регионах синоптики прогнозируют сильный ветер.

В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в Украине 5 января.

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Прогноз погоды в регионах.

В пятницу по регионам стоит ожидать небольшой дождь, а кое-где мокрый снег. Ночью умеренные осадки будут на Закарпатье и в Ивано-Франковской области, а днем – на востоке страны.

На севере страны на дорогах местами гололедица, особенно на Черниговщине и Сумщине.

Ветер в Украине будет преимущественно западный, 7 – 12 м/с. Однако в западных областях ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Теплее всего будет на юге страны – днем там прогнозируют 7 – 12 градусов тепла. Самое холодное же на севере Черниговщины и Сумщины – там ночью будет 8 – 13 градусов мороза, а днем 0 – 5 градусов мороза.

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области будет облачно, там тоже следует ожидать небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица.

Температура по области ночью и днем будет 0 – 5 градусов тепла, а в столице – 2 – 4 градуса тепла.

Погода в Украине 5 января

Киев – +2...+4

Ужгород – +4...+6

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +9..+11

Николаев – +7...+9

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – -0...+12

Суммы – 0...+2

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +2...+4

Харьков – +1...+3



Погода в Украине / Укргидрометцентр