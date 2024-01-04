Осадки почти по всей Украине: какой будет погода в Украине 5 января
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 5 января, почти по всей Украине возможны осадки. В некоторых регионах синоптики прогнозируют сильный ветер.
В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в Украине 5 января.
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Прогноз погоды в регионах.
В пятницу по регионам стоит ожидать небольшой дождь, а кое-где мокрый снег. Ночью умеренные осадки будут на Закарпатье и в Ивано-Франковской области, а днем – на востоке страны.К сведению водителей. На севере страны на дорогах местами гололедица, особенно на Черниговщине и Сумщине.
Ветер в Украине будет преимущественно западный, 7 – 12 м/с. Однако в западных областях ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.
Теплее всего будет на юге страны – днем там прогнозируют 7 – 12 градусов тепла. Самое холодное же на севере Черниговщины и Сумщины – там ночью будет 8 – 13 градусов мороза, а днем 0 – 5 градусов мороза.
Прогноз погоды по Киевской области
В Киевской области будет облачно, там тоже следует ожидать небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица.
Температура по области ночью и днем будет 0 – 5 градусов тепла, а в столице – 2 – 4 градуса тепла.
Погода в Украине 5 января
- Киев – +2...+4
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +1...+3
- Ивано-Франковск – +4...+6
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – +2...+4
- Винница – +3...+5
- Одесса – +9..+11
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +9...+11
- Симферополь – +9...+11
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – -0...+12
- Суммы – 0...+2
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +1...+3