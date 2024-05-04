В Украине прогнозируют опасные явления: в каких областях и чего именно ждать

Уже этой ночью в Украине снова ожидаются опасные метеорологические явления. Они будут наблюдаться в части областей.

Где именно и чего ждать, рассказали синоптики Укргидрометцентра, передает 24 Канал.

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Первый уровень опасности

"Ночью 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса (І уровень опасности, желтый)", – предупредили в Укргидрометцентре.

Заметим, что заморозки ожидаются в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

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Где будут заморозки / Скриншот из Укргидрометцентра

Какая будет погода на Пасху

Синоптики также рассказали, что в воскресенье, 5 мая, в Украине будет переменная облачность, без осадков.

Только днем в северной части, на Закарпатье и в Карпатах местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а также прогремит гроза.

Ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 3 – 8 градусов тепла (в восточных, Днепропетровской, Днепропетровской Запорожской и Херсонской областях 1 – 6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса.

Днем 17 – 22 тепла, в западных областях до +25.

Прогноз на месяц

Ранее в интервью 24 Каналу метеоролог рассказала, что по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины. Между тем на остальной территории нашего государства – в пределах нормы.

Также Вера Балабух ответила, возможно ли, что апрель окажется теплее мая. Отметила, что это маловероятно. Впрочем, начало апреля действительно могло быть теплее, чем май в некоторых районах Украины.

Эксперт добавила, что средняя температура мая на значительной территории Украины в пределах 15 – 18 градусов тепла. А в начале апреля 2024 года средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов.