В каких областях будут дожди, а где – еще почти +30 градусов: погода на 5 октября

Погода в субботу, 5 октября, будет дождливой в части областей Украины. Впрочем, сильные и затяжные ливни пока не ожидаются.

Где будут идти дожди, какой будет температура, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

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Погода на 5 октября

В субботу на Западе, Севере и в Винницкой области облачно, временами дождь. Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +11 – +16 градусов, днем +16 – +21 градусов, однако на крайнем Западе лишь +10 – +15 градусов.

Тем временем на остальной территории Украины переменная облачность, без осадков. Только днем на Черниговщине ожидается дождь. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +9 – +14, в Одесской области +13 – +18, днем +22 – +27 градусов.

Погода на 5 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в крупных городах