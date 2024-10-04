В каких областях будут дожди, а где – еще почти +30 градусов: погода на 5 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в субботу, 5 октября, будет дождливой в части областей Украины. Впрочем, сильные и затяжные ливни пока не ожидаются.
Где будут идти дожди, какой будет температура, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.
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Погода на 5 октября
В субботу на Западе, Севере и в Винницкой области облачно, временами дождь. Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +11 – +16 градусов, днем +16 – +21 градусов, однако на крайнем Западе лишь +10 – +15 градусов.
Тем временем на остальной территории Украины переменная облачность, без осадков. Только днем на Черниговщине ожидается дождь. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +9 – +14, в Одесской области +13 – +18, днем +22 – +27 градусов.
Погода на 5 октября / Скриншот из Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +17 – +19
- Ужгород +16 – +18
- Львов +13 – +15
- Ивано-Франковск +16 – +18
- Тернополь +15 – +17
- Черновцы +16 – +18
- Хмельницкий +16 – +18
- Луцк +14 – +16
- Ровно +14 – +16
- Житомир +16 – +18
- Винница +19 – +21
- Одесса +23 – +25
- Николаев +25 – +27
- Херсон +25 – +27
- Симферополь +25 – +27
- Кропивницкий +24 – +27
- Черкассы +22 – +24
- Чернигов +17 – +19
- Сумы +20 – +22
- Полтава +23 – +25
- Днепр +24 – +26
- Запорожье +24 – +26
- Донецк +24 – +26
- Луганск +24 – +26
- Харьков +23 – +25