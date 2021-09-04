В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на 5 сентября

Погода в Украине в воскресенье, 5 сентября, будет сухой и солнечной. В то же время температура воздуха предположительно будет не слишком высокой.

Синоптики отмечают, что наибольшего тепла стоит ожидать на Юге и на Закарпатье. Там столбики термометров будут достигать +21 – +22 градусов.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +13...+22 градуса. На Востоке также без дождей, днем прогнозируют +13...+18 градусов.

В северных регионах синоптики сообщают о солнце. Отметки на термометрах покажут +13...+17 градусов. На Юге также будет сухо – там следует ожидать +18...+21 градус.

В Киеве в воскресенье, 5 сентября, стоит ожидать тепла. Столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.

Погода в городах Украины 21 августа

Ужгород – +20...+22

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +13...+15

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +18...+20

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье – +18...+20

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +14...+16

Киев – +15...+17



Погода в Украине 5 сентября / Данные Укргидрометцентра