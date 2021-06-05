Прогноз погоды на 6 июня: некоторым областям повезет с солнцем, в остальных регионах – грозы

В воскресенье, 6 июня, во всех областях Украины столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Однако радостные прогнозы синоптики подготовили не для всех: лишь в нескольких регионах – солнечная погода, остальные накроют грозы и дожди.
Повезет с безоблачным небом жителям Житомирской, Черкасской, Ровненской областей, а также Кировоградской и Херсонской областей. На остальной территории прогнозируют дожди, а порой и грозы.
Интересно Север Турции в июне неожиданно засыпало снегом: фото
Теплее всего будет на Закарпатье, здесь воздух прогреется до + 23...+ 25 градусов, несмотря на это на территории области будет дождливо. Холоднее всего на Востоке и в Черкасской области – +20...+22. Жителям остальных регионов стоит рассчитывать, что столбики термометров поднимутся до +21...+23.
Что касается Киева, то метеорологи жителям и гостям столицы советуют позаботиться о зонтиках. Ведь согласно прогнозам, дожди, порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
6 июня рассчитывайте на периодические дожди практически повсюду в Украине. Кое-где к дождям присоединится гроза и шквал. Температура воздуха в течение субботы – воскресенья обещает быть комфортной,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 6 июня
Ужгород- + 23...+25
Львов- + 21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь- + 21...+23
Черновцы- + 21...+23
Хмельницкий- + 21...+23
Луцк- + 21...+23
Ровно- + 21...+23
Житомир- + 21...+23
Винница- + 21..+23
Одесса- + 21...+23
Николаев- + 21...+23
Херсон- + 21...+23
Симферополь- + 21...+23
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы- + 20...+22
Чернигов- + 21...+23
Сумы- + 20...+22
Полтава- + 20...+22
Днепр- + 21...+23
Запорожье- + 21...+23
Донецк- + 20...+22
Луганск- + 20...+22
Харьков- + 20...+22
Киев- + 21...+23