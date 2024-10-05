Грозы и значительные дожди накроют часть Украины: прогноз погоды на 6 октября

5 октября 2024, 16:11
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в воскресенье, 6 октября, в Украине будет облачной. Кое-где прогремят грозы, также в части областей будет дождливо.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики сделали детальный прогноз на последний день недели.

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Прогноз погоды на 6 октября

В воскресенье в Украине будет дождливо. Будут идти дожди, также кое-где ожидаются грозы.

Ночью в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской). Днем местами в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях значительные дожди,
– предупредили синоптики.

Добавили, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и оккупированном Крыму осадков не будет. Ветер в Украине южный, с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура на Западе ночью +7 – +12, днем +10 – +15. Тем временем на остальной территории нашего государства ночью +11 – +16, на побережье морей +17 – +20 градусов. Днем +22 – +27. Лишь в северных и Винницкой областях +16 – +21 градус.

Погода на 6 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +18 – +20
  • Ужгород +14 – +16
  • Львов +12 – +14
  • Ивано-Франковск +13 – +15
  • Тернополь +14 – +16
  • Черновцы +14 – +16
  • Хмельницкий +12 – +14
  • Луцк +10 – +12
  • Ровно +11 – +13
  • Житомир +15 – +17
  • Винница +17 – +19
  • Одесса +20 – +22
  • Николаев +23 – +25
  • Херсон +24 – +26
  • Симферополь +25 – +27
  • Кропивницкий +23 – +25
  • Черкассы +23 – +25
  • Чернигов +20 – +22
  • Сумы +22 – +24
  • Полтава +24 – +26
  • Днепр +25 – +27
  • Запорожье +24 – +26
  • Донецк +26 – +28
  • Луганск +26 – +28
  • Харьков +24 – +26