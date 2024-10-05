Грозы и значительные дожди накроют часть Украины: прогноз погоды на 6 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 6 октября, в Украине будет облачной. Кое-где прогремят грозы, также в части областей будет дождливо.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики сделали детальный прогноз на последний день недели.
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Прогноз погоды на 6 октября
В воскресенье в Украине будет дождливо. Будут идти дожди, также кое-где ожидаются грозы.
Ночью в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской). Днем местами в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях значительные дожди,
– предупредили синоптики.
Добавили, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и оккупированном Крыму осадков не будет. Ветер в Украине южный, с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура на Западе ночью +7 – +12, днем +10 – +15. Тем временем на остальной территории нашего государства ночью +11 – +16, на побережье морей +17 – +20 градусов. Днем +22 – +27. Лишь в северных и Винницкой областях +16 – +21 градус.
Температура в крупных городах
- Киев +18 – +20
- Ужгород +14 – +16
- Львов +12 – +14
- Ивано-Франковск +13 – +15
- Тернополь +14 – +16
- Черновцы +14 – +16
- Хмельницкий +12 – +14
- Луцк +10 – +12
- Ровно +11 – +13
- Житомир +15 – +17
- Винница +17 – +19
- Одесса +20 – +22
- Николаев +23 – +25
- Херсон +24 – +26
- Симферополь +25 – +27
- Кропивницкий +23 – +25
- Черкассы +23 – +25
- Чернигов +20 – +22
- Сумы +22 – +24
- Полтава +24 – +26
- Днепр +25 – +27
- Запорожье +24 – +26
- Донецк +26 – +28
- Луганск +26 – +28
- Харьков +24 – +26