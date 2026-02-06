Снег и незначительные морозы, а местами дождь: погода на 7 февраля

В субботу, 7 февраля, в Украине будут слабые морозы. В ряде областей также прогнозируют осадки.

На небе в этот день будет облачно, а на дорогах страны, кроме юга, местами – гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 7 февраля?

Снег в субботу прогнозируют в северной части страны.

Там ночная температура будет -3 – -8, а дневная -1 – -6.

На юге страны ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. В этой части Украины температура ночью будет колебаться в пределах -2 – +3, а днем – +1 – +6. В Крыму ночью столбики термометров будут показывать +1 – +6, а днем +6 – +11.

На остальной территории будет идти снег и дождь. Кроме того, центральные и восточные области предупреждают о гололеде.

Температура в течение суток будет -4 – +1° тепла. Днем на Закарпатье даже +3 – +8.

На Прикарпатье, Закарпатье, юге и востоке страны местами туман,

– также предупреждают синоптики.

Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на северо-восточный, скорость 5 – 10 метров в секунду.

Какую температуру ожидать в регионах?

Киев -4...-2;

Ужгород +5...+7;

Львов 0...-2;

Ивано-Франковск 0...-2;

Тернополь 0...-2;

Черновцы 0...-2;

Хмельницкий 0...-2;

Луцк -4...-2;

Ровно -4...-2;

Житомир -4...-2;

Винница 0....-2;

Одесса +4...+6;

Николаев +3...+5;

Херсон +3...+5;

Симферополь +8...+10;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы 0...-2;

Чернигов -5...-3;

Сумы -4...-2;

Полтава -4...-2;

Днепр 0...+2;

Запорожье +3....+5;

Донецк +1...+3;

Луганск 0...-2;

Харьков -4...-2.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / Карта Укргидрометцентра

