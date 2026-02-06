Снег и незначительные морозы, а местами дождь: погода на 7 февраля
В субботу, 7 февраля, в Украине будут слабые морозы. В ряде областей также прогнозируют осадки.
На небе в этот день будет облачно, а на дорогах страны, кроме юга, местами – гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 7 февраля?
Снег в субботу прогнозируют в северной части страны.
Там ночная температура будет -3 – -8, а дневная -1 – -6.
На юге страны ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. В этой части Украины температура ночью будет колебаться в пределах -2 – +3, а днем – +1 – +6. В Крыму ночью столбики термометров будут показывать +1 – +6, а днем +6 – +11.
Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.
На остальной территории будет идти снег и дождь. Кроме того, центральные и восточные области предупреждают о гололеде.
Температура в течение суток будет -4 – +1° тепла. Днем на Закарпатье даже +3 – +8.
На Прикарпатье, Закарпатье, юге и востоке страны местами туман,
– также предупреждают синоптики.
Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на северо-восточный, скорость 5 – 10 метров в секунду.
Какую температуру ожидать в регионах?
- Киев -4...-2;
- Ужгород +5...+7;
- Львов 0...-2;
- Ивано-Франковск 0...-2;
- Тернополь 0...-2;
- Черновцы 0...-2;
- Хмельницкий 0...-2;
- Луцк -4...-2;
- Ровно -4...-2;
- Житомир -4...-2;
- Винница 0....-2;
- Одесса +4...+6;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +8...+10;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы 0...-2;
- Чернигов -5...-3;
- Сумы -4...-2;
- Полтава -4...-2;
- Днепр 0...+2;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк +1...+3;
- Луганск 0...-2;
- Харьков -4...-2.
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / Карта Укргидрометцентра
Последствия непогоды в Украине
6 февраля на Тернопольщине из-за обледенения линий без света остались 65 населенных пунктов и 8 450 абонентов.
5 февраля также были зафиксированы отключения электроэнергии и осложнения на дорогах в Киеве, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. В частности, в сети показали последствия непогоды в столице, которую засыпало снегом.
А 4 февраля из-за дождя украинские дороги превратились в настоящий каток. Машины на трассах не могли двигаться, из-за чего образовались пробки.