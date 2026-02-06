На небе в этот день будет облачно, а на дорогах страны, кроме юга, местами – гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 7 февраля?

Снег в субботу прогнозируют в северной части страны.

Там ночная температура будет -3 – -8, а дневная -1 – -6.

На юге страны ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. В этой части Украины температура ночью будет колебаться в пределах -2 – +3, а днем – +1 – +6. В Крыму ночью столбики термометров будут показывать +1 – +6, а днем +6 – +11.

На остальной территории будет идти снег и дождь. Кроме того, центральные и восточные области предупреждают о гололеде.

Температура в течение суток будет -4 – +1° тепла. Днем на Закарпатье даже +3 – +8.

На Прикарпатье, Закарпатье, юге и востоке страны местами туман,
– также предупреждают синоптики.

Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на северо-восточный, скорость 5 – 10 метров в секунду.

Какую температуру ожидать в регионах?

  • Киев -4...-2;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львов 0...-2;
  • Ивано-Франковск 0...-2;
  • Тернополь 0...-2;
  • Черновцы 0...-2;
  • Хмельницкий 0...-2;
  • Луцк -4...-2;
  • Ровно -4...-2;
  • Житомир -4...-2;
  • Винница 0....-2;
  • Одесса +4...+6;
  • Николаев +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Симферополь +8...+10;
  • Кропивницкий 0...+2;
  • Черкассы 0...-2;
  • Чернигов -5...-3;
  • Сумы -4...-2;
  • Полтава -4...-2;
  • Днепр 0...+2;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск 0...-2;
  • Харьков -4...-2.

Погода 7 февраля

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / Карта Укргидрометцентра

Последствия непогоды в Украине

  • 6 февраля на Тернопольщине из-за обледенения линий без света остались 65 населенных пунктов и 8 450 абонентов.

  • 5 февраля также были зафиксированы отключения электроэнергии и осложнения на дорогах в Киеве, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. В частности, в сети показали последствия непогоды в столице, которую засыпало снегом.

  • А 4 февраля из-за дождя украинские дороги превратились в настоящий каток. Машины на трассах не могли двигаться, из-за чего образовались пробки.