На небі цього дня буде хмарно, а на дорогах країни, крім півдня, місцями – ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 7 лютого?
Сніг у суботу прогнозують у північній частині країни.
Там нічна температура буде -3 – -8, а денна -1 – -6.
На півдні країни очікуються опади переважно в вигляді дощу. У цій частині України температура вночі коливатиметься у межах -2 – +3, а вдень – +1 – +6. У Криму вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1 – +6, а вдень +6 – +11.
Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.
На решті території йтиме сніг та дощ. Окрім того, центральні та східні області попереджають про ожеледь.
Температура протягом доби буде -4 – +1° тепла. Вдень на Закарпатті навіть +3 – +8.
На Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни подекуди туман,
– також попереджають синоптики.
Вітер цього дня буде південно-східний з переходом на північно-східний, швидкість 5 – 10 метрів за секунду.
Яку температуру очікувати в регіонах?
- Київ -4…-2;
- Ужгород +5..+7;
- Львів 0…-2;
- Івано-Франківськ 0…-2;
- Тернопіль 0…-2;
- Чернівці 0…-2;
- Хмельницький 0…-2;
- Луцьк -4…-2;
- Рівне -4…-2;
- Житомир -4…-2;
- Вінниця 0…-2;
- Одеса +4…+6;
- Миколаїв +3…+5;
- Херсон +3…+5;
- Сімферополь +8..+10;
- Кропивницький 0…+2;
- Черкаси 0…-2;
- Чернігів -5…-3;
- Суми -4…-2;
- Полтава -4…-2;
- Дніпро 0…+2;
- Запоріжжя +3…+5;
- Донецьк +1…+3;
- Луганськ 0…-2;
- Харків -4…-2.
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Карта Укргідрометцентру
Наслідки негоди в Україні
6 лютого на Тернопільщині через обмерзання ліній без світла залишилися 65 населених пунктів та 8 450 абонентів.
5 лютого також були зафіксовані відключення електроенергії та ускладнення на дорогах у Києві, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Зокрема, у мережі показали наслідки негоди у столиці, яку засипало снігом.
А 4 лютого через дощ українські дороги перетворилися на справжню ковзанку. Автівки на трасах не могли рухатися, через що утворилися затори.