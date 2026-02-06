Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє Тернопільська ОДА.

Дивіться також Жителі 4 областей України можуть опинитися у небезпеці через погоду

Яка ситуація зі світлом на Тернопільщині?

Станом на ранок 6 лютого в області знеструмлено 27 ліній електропередач напругою 10 кіловольтів, із них 16 – частково. Без електропостачання залишаються 65 населених пунктів, у тому числі 42 – частково.

Обмеження електропостачання торкнулися 8 450 абонентів. Загальна недовідпущена потужність становить 4,8 мегавата.

В ОДА повідомляють, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки негоди та поступово відновлюючи електропостачання.

Які наслідки негоди в інших регіонах?