Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє Тернопільська ОДА.
Дивіться також Жителі 4 областей України можуть опинитися у небезпеці через погоду
Яка ситуація зі світлом на Тернопільщині?
Станом на ранок 6 лютого в області знеструмлено 27 ліній електропередач напругою 10 кіловольтів, із них 16 – частково. Без електропостачання залишаються 65 населених пунктів, у тому числі 42 – частково.
Обмеження електропостачання торкнулися 8 450 абонентів. Загальна недовідпущена потужність становить 4,8 мегавата.
В ОДА повідомляють, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки негоди та поступово відновлюючи електропостачання.
Які наслідки негоди в інших регіонах?
- Нещодавні складні погодні умови призвели до масових аварій на енергомережах та ускладнили ситуацію на дорогах у кількох регіонах. Найбільше від негоди постраждали Одещина, Миколаївщина, Харківщина та Київ, де фіксують відключення електроенергії, перебої в роботі транспорту й обмеження руху.
- А снігопад у Києві призвів до масштабних заторів та ускладнень у русі, зокрема на Житомирській, Варшавській та Одеській трасах. Для боротьби з наслідками негоди КМДА залучила понад 250 одиниць техніки та 408 комунальників, які очищають головні дороги, мости та тротуари.