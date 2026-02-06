Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Об этом сообщает Тернопольская ОГА.

Какова ситуация со светом на Тернопольщине?

По состоянию на утро 6 февраля в области обесточены 27 линий электропередач напряжением 10 киловатт, из них 16 – частично. Без электроснабжения остаются 65 населенных пунктов, в том числе 42 – частично.

Ограничения электроснабжения коснулись 8 450 абонентов. Общая недоотпущенная мощность составляет 4,8 мегаватта.

В ОГА сообщают, что аварийные бригады работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия непогоды и постепенно восстанавливая электроснабжение.

Какие последствия непогоды в других регионах?