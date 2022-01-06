Без осадков, но с легкими морозами: прогноз погоды на 7 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 7 января, будет сухой и ясной. Ночью на Западе страны выпадет снег, а на всей остальной территории осадков синоптики не прогнозируют ни днем, ни ночью.
Ночью столбики термометра опустятся от -7 до -1 градуса. Днем температура воздуха будет ближе к 0 градусам.
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Погода в регионах
В большинстве областей на Западе Украины ночью возможны осадки в виде снега и морозы от -7 до -2 градусов. День пройдет без осадков.
В Центре, на Юге, Севере и Востоке день пройдет сухо, в большинстве своем даже с температурой выше 0 градусов. Однако по всей Украине 7 января будет ветрено. Синоптики прогнозируют ветер скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
В Киеве ночь и день пройдут без осадков. Температура воздуха будет составлять -1...+1 градус тепла.
Погода в городах
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -2...+0
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -2...+0
Луцк – -2...0
Ровно – -2...0
Житомир – -2...0
Винница – -1...+1
Одесса – +2...+4
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Погода в Украине 7 января / Карта Укргидрометцентра