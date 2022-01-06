Без осадков, но с легкими морозами: прогноз погоды на 7 января

Погода в Украине в пятницу, 7 января, будет сухой и ясной. Ночью на Западе страны выпадет снег, а на всей остальной территории осадков синоптики не прогнозируют ни днем, ни ночью.

Ночью столбики термометра опустятся от -7 до -1 градуса. Днем температура воздуха будет ближе к 0 градусам.

Обратите внимание Спасатели объявили штормовое предупреждение: где ожидать сильный снег

Погода в регионах

В большинстве областей на Западе Украины ночью возможны осадки в виде снега и морозы от -7 до -2 градусов. День пройдет без осадков.

В Центре, на Юге, Севере и Востоке день пройдет сухо, в большинстве своем даже с температурой выше 0 градусов. Однако по всей Украине 7 января будет ветрено. Синоптики прогнозируют ветер скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве ночь и день пройдут без осадков. Температура воздуха будет составлять -1...+1 градус тепла.

Погода в городах

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -2...+0

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -2...+0

Луцк – -2...0

Ровно – -2...0

Житомир – -2...0

Винница – -1...+1

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1

Погода в Украине 7 января / Карта Укргидрометцентра