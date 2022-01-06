Уночі стовпчики термометра опустяться від -7 до -1 градуса. Удень температура повітря буде ближчою до 0 градусів.
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Погода в регіонах
У більшості областей на Заході України вночі можливі опади у вигляді снігу та мороз від -7 до -2 градусів. День мине без опадів.
У Центрі, на Півдні, Півночі та Сході день мине сухо, здебільшого навіть з температурою вище 0 градусів. Однак по всій Україні 7 січня буде вітряно. Синоптики прогнозують вітер швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду.
У Києві ніч та день минуть без опадів. Температура повітря становитиме -1...+1 градус тепла.
Погода в містах
Ужгород – 0...+2
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -2...+0
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -2...+0
Луцьк – -2...0
Рівне – -2...0
Житомир – -2...0
Вінниця – -1...+1
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1...+3
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
Погода в Україні 7 січня / Карта Укргідрометцентру