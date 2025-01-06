Гололедица, ночью возможен мокрый снег: прогноз погоды на 7 января
Во вторник, 7 января, погода в Украине будет облачной. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь в восточных и северо-восточных областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Отмечается, что в большинстве областей Украины температура воздуха заметно возрастет.
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Прогноз погоды на 7 января
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Во вторник, 7 января, по большей части будет без осадков, только в восточных и северо-восточных областях ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Также ночью на дорогах страны, кроме юга, местами будет гололедица.
По прогнозам, ветер будет преимущественно юго-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза; днем 4 – 9 градусов тепла, на Прикарпатье и юге страны 7 – 12 градусов.
В Укргидрометцентре также предупредили, что 6 – 7 января, в связи с метелями и последующей оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +7...+9;
- Ужгород +7...+9;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +8...+10;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +7...+9;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +6...+8;
- Винница +8...+10;
- Одесса +9...+11;
- Николаев +9...+11;
- Херсон +10...+12;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +6...+8;
- Черкассы +5...+7;
- Чернигов +5...+7;
- Сумы +4...+6;
- Полтава +5...+7;
- Днепр +7...+9;
- Запорожье +8...+10;
- Донецк +6...+8;
- Луганск +4...+6;
- Харьков +5...+7.