Штормовой ветер и местами заморозки: прогноз погоды на 7 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 7 октября, будет солнечной и прохладной. Почти на всей территории страны синоптики прогнозируют штормовой ветер.
Температура воздуха ночью опустится до +1...+7 градусов. В некоторых регионах прогнозируют заморозки.
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Погода в регионах Украины 7 октября
На западе погода будет солнечной и теплой – днем в среднем +12...+15 градусов. Жарче всего на Закарпатье – +17...+19 градусов. Тепло будет в южных областях – днем до +12...+14 градусов. В восточном регионе температура прогреется до +11...+14 градусов.
Однако ночью прогнозируют заморозки (0... +2 градуса) в Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Исключение составляет только крайний юг и Закарпатье.
7 октября штормовые порывы ветра возможны в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, в Херсонской области, в Днепре с районами,
– написала синоптик Наталья Диденко.
В большинстве западных и юго-восточных областей порывы ветра прогнозируют до 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, то есть желтый).
"В Киеве 7 октября дожди маловероятны. Ночью + 1...+ 4 градуса, на окраинах возможны заморозки, днем потеплеет до +13 градусов. Ощущение холода будет добавлять восточный порывистый ветер", – написала Диденко.
Добавила также, несмотря на обманчивое солнце, стоит одеваться теплее.
Погода в городах Украины 7 октября
Ужгород – +17...+19
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +12...+14
Ровно – + 13...+15
Житомир – +12...+14
Винница – + 12...+14
Одесса – + 13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – + 12...+14
Симферополь – + 12...+14
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – + 12...+14
Чернигов – + 11...+13
Сумы – + 11...+13
Полтава – + 11...+13
Днепр – + 12...+14
Запорожье – + 12...+14
Донецк – + 12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14
Киев – + 11...+13
Прогноз погоды на 7 октября / Карта Укргидрометцентра