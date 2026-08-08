Кроме того, в городах наблюдался град. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на телеграм-каналы.

Что известно о непогоде?

Днем 8 августа в некоторых городах прошли масштабные осадки. Сильный ливень быстро затопил дороги, затруднив движение транспорта и пешеходов в разных районах города.

Улицы в Одессе превратились в реки: смотрите видео

Местные жители публикуют кадры непогоды. Они отмечают, что наиболее опасной является ситуация у моря.

Шторм в Одессе: смотрите видео

Ужасная непогода застала многих людей прямо на пляжах.

Люди на пляже попали под ливень: смотрите видео

Отдыхающие рассказывают, что шквальный ветер срывает пляжные зонтики и элементы развлекательных комплексов на побережье. Люди бегут с пляжей, спасаясь от летящих предметов и сильных волн.

Непогода на берегу моря: смотрите видео

Ветер сносит зонтики с пляжей: смотрите видео

Еще одной опасностью стали массовые падения деревьев в спальных районах и центре города.

Также ужасная непогода с градом и сильным ветром наблюдалась в Днепре и Харькове.

Ливень в Днепре: смотрите видео

Град в Харькове: смотрите видео

В пятницу, 7 августа, ливень также обрушился на Ивано-Франковскую область. На курорте "Буковель" улицы начали уходить под воду, а дороги превратились в бурные потоки.

Укргидрометцентр сообщил, что в воскресенье, 9 августа, на большей части территории Украины ожидается теплая и сухая погода. В то же время днем на востоке и юго-востоке местами будут кратковременные дожди и грозы.