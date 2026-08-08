Кроме того, в городах наблюдался град. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на телеграм-каналы.
Что известно о непогоде?
Днем 8 августа в некоторых городах прошли масштабные осадки. Сильный ливень быстро затопил дороги, затруднив движение транспорта и пешеходов в разных районах города.
Улицы в Одессе превратились в реки: смотрите видео
Местные жители публикуют кадры непогоды. Они отмечают, что наиболее опасной является ситуация у моря.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Шторм в Одессе: смотрите видео
Ужасная непогода застала многих людей прямо на пляжах.
Люди на пляже попали под ливень: смотрите видео
Отдыхающие рассказывают, что шквальный ветер срывает пляжные зонтики и элементы развлекательных комплексов на побережье. Люди бегут с пляжей, спасаясь от летящих предметов и сильных волн.
Непогода на берегу моря: смотрите видео
Ветер сносит зонтики с пляжей: смотрите видео
Еще одной опасностью стали массовые падения деревьев в спальных районах и центре города.
Также ужасная непогода с градом и сильным ветром наблюдалась в Днепре и Харькове.
Ливень в Днепре: смотрите видео
Град в Харькове: смотрите видео
В пятницу, 7 августа, ливень также обрушился на Ивано-Франковскую область. На курорте "Буковель" улицы начали уходить под воду, а дороги превратились в бурные потоки.
Укргидрометцентр сообщил, что в воскресенье, 9 августа, на большей части территории Украины ожидается теплая и сухая погода. В то же время днем на востоке и юго-востоке местами будут кратковременные дожди и грозы.