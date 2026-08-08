Також в містах фіксували град. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про негоду?
Вдень 8 серпня в деяких містах були масштабні опади. Сильна злива швидко затопила дороги, ускладнивши рух транспорту та пішоходів у різних районах міста.
Вулиці в Одесі перетворились на річки: дивіться відео
Місцеві жителі публікують кадри негоди. Вони відзначають, що найбільш небезпечною є ситуація біля моря.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Шторм в Одесі: дивіться відео
Жахлива негода застала багатьох людей прямо на пляжах.
Люди на пляжі потрапили під зливу: дивіться відео
Відпочивальники розповідають, що шквальний вітер зриває пляжні парасольки та елементи розважальних комплексів на узбережжі. Люди тікають з пляжів, рятуючись від літаючих предметів і сильних хвиль.
Негода на березі моря: дивіться відео
Вітер зносить парасольки з пляжів: дивіться відео
Ще однією небезпекою стали масові падіння дерев у спальних районах і центрі міста.
Також жахлива негода з градом та сильним вітром була у Дніпрі та Харкові.
Злива у Дніпрі: дивіться відео
Град у Харкові: дивіться відео
У п'ятницю, 7 серпня, злива також накрила Івано-Франківську область. У курорті "Буковель" вулиці почали йти під воду, а дороги перетворилися на бурхливі потоки.
Укргідрометцентр повідомив, що у неділю, 9 серпня, на більшій частині території України очікується тепла і суха погода. Водночас вдень на сході та південному сході місцями будуть короткочасні дощі та грози.