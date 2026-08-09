Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 9 серпня.

Якою буде погода 9 серпня?

Уночі в більшості північних і центральних областей, а вдень на сході та південному сході місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території – без опадів.

Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі середня температура становитиме 12 – 17 градусів, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 27 градусів.

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На півдні, сході та Дніпропетровщині буде тепліше: вночі 18 – 23 градусів, вдень 28 – 33 градуси.

Де буде сонячно, а де пройдуть дощі / Фото Укргідрометцентр

Зверніть увагу! Майже по всій Україні, за винятком Чернігівської, Київської, Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Закарпатської областей, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка температура повітря в обласних центрах?

  • Київ +23…+25;
  • Ужгород +27…+29;
  • Львів +22…+24;
  • Івано-Франківськ +22…+24;
  • Тернопіль +22…+24;
  • Чернівці +23…+25;
  • Хмельницький +21…+23;
  • Луцьк +22…+24;
  • Рівне +22…+24;
  • Житомир +21…+23;
  • Вінниця +22…+24;
  • Одеса +27…+29;
  • Миколаїв +30…+32;
  • Херсон +30…+32;
  • Сімферополь +31…+33;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +23…+25;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +26…+28;
  • Дніпро +28…+30;
  • Запоріжжя +28…+30;
  • Донецьк +29…+31;
  • Луганськ +31…+33;
  • Харків +26…+28.

Яка температура повітря у містах України / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україні почалося похолодання. Атмосферний фронт уже пройшов західні області, а на початку наступного тижня його змінить антициклон.

Через це в більшості регіонів буде сухо, сонячніше та прохолодніше. Свіжіше повітря охопить майже всю країну.