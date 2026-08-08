Наслідки зливи фіксували й в інших населених пунктах регіону. Кадрами з наслідками негоди ділилися місцеві телеграм-канали та користувачі мережі.

Які наслідки негоди в Буковелі?

Унаслідок сильної зливи у Буковелі утворилися буквально річки брудної води на дорогах. Місцеві повідомляли, що потоки були настільки сильними, що зносили навіть дерева.

Наслідки негоди в Буковелі 7 серпня: дивіться відео

Також вода розносила гілля та сміття курортом.

Буковель іде під воду після зливи: дивіться відео

На відео видно, як сильно підвищився рівень води та як бурхливо несеться потік у річці Прутець Яблуницький, що протікає посеред центральних алей Буковеля. Вода стала каламутною через значну кількість опадів та пісок і ґрунт, які позмивало з берегів.

У річці Прутець Яблуницький піднявся рівень води: дивіться відео

Що відбувалося з погодою у Буковелі 7 серпня: дивіться відео

Де ще фіксували наслідки негоди на Прикарпатті?

Також унаслідок сильного дощу залило водою дорогу на вулиці Хіміків в Івано-Франківську та місто Калуш.

В Івано-Франківську залило дорогу на вулиці Хіміків: дивіться відео

Як повідомили в КП "Електроавтотранс", є підтоплення дороги у селі Угринів. Тролейбус №4 не курсував до Барви.

Наслідки зливи у Калуші: дивіться відео

До цього синоптики повідомляли про штормове попередження в Івано-Франківській області. У суботу, 8 серпня, на Прикарпатті очікується значний дощ, грози, місцями град, пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду. У регіоні оголосили І рівень небезпеки (жовтий).