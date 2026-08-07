Про це повідомив Укргідрометцентр.

Де прогнозують негоду?

За прогнозом синоптиків, 7 серпня грози очікуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Подекуди також можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Області, в яких очікується негода 7 серпня / Карта Укргідрометцентру

Наступного дня, 8 серпня, грози прогнозують вже по всій країні. У нічні години також можливі значні дощі в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Вдень такої ж інтенсивності опади будуть у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Крім того, вдень, за винятком західних і більшості північних областей, місцями можливі град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.



Області, які накриє негода 8 серпня / Карта Укргідрометцентру

У зв'язку з погіршенням погодних умов на ці дні синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

До речі, похолодання та опади в Україні цими днями зумовлює надходження атмосферного фронту. За даними синоптиків, у суботу він переміститься з західних областей до північних, центральних і частково південних. Вже з 10 серпня знову переважатиме суха й сонячна погода.