Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Где прогнозируют непогоду?

По прогнозу синоптиков, 7 августа грозы ожидаются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Местами также возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Области, в которых ожидается непогода 7 августа / Карта Укргидрометцентра

На следующий день, 8 августа, грозы прогнозируют уже по всей стране. В ночные часы также возможны значительные дожди в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. Днем осадки такой же интенсивности будут в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, днем, за исключением западных и большинства северных областей, местами возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.



Области, которые накроет непогода 8 августа / Карта Укргидрометцентра

В связи с ухудшением погодных условий на эти дни синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Кстати, похолодание и осадки в Украине в эти дни обусловлены прохождением атмосферного фронта. По данным синоптиков, в субботу он переместится из западных областей в северные, центральные и частично южные. Уже с 10 августа снова будет преобладать сухая и солнечная погода.