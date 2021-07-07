Прогноз погоды на 8 июля: в Украине будет жарко и солнечно

Погода в Украине в четверг, 8 июля, практически во всех областях Украины будет теплой и солнечной. Грозы прогнозируют только в Одесской области и в Крыму.

Средняя дневная температура составит +29...+31 градус. Холоднее всего будет на Юге. Там температура прогреется лишь до +29 градусов.

Заметьте Грозы отступают: в Украину наконец придет жара, температура подскочит до +34

Температурным рекордсменом дня станет Киев. В украинской столице прогнозируют до +32 градусов.

Что говорит синоптик Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что 8 июля "антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсюду в Украине ожидается сухая погода".

Температура воздуха постепенно раскручивается. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается +27...+33 градуса. В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться,

– рассказала синоптик.

По словам Диденко, "в Киеве 8-го июля будет царить сухая солнечная погода".

Погода в городах Украины 8 июля

Ужгород – +31...+33

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +30...+32



Погода в городах Украины 8 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра



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