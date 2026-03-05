Какой будет погода 8 марта, и будут ли осадки: синоптик рассказал, что ждать

Погода в Украине в течение воскресенья, 8 марта, не будет сопровождаться осадками из-за поля повышенного атмосферного давления. Но возможны ночные морозы.

Такую информацию рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии УНИАН.

Какая погода будет 8 марта?

По словам Ивана Семилита, в Украине будет царить повышенного атмосферного давления, которое будет располагаться в северо-западных областях, его центр будет сосредоточен над Волынской и Ровенской областями.

Из-за прояснений в течение ночи возможны понижения до -6 градусов. Днем температура воздуха составит от 5 до 11 градусов тепла, в западной части пригреет до 14 градусов. На северо-востоке будет прохладнее.

Там, по данным Укргидрометцентра, столбики термометров будут показывать от 2 до 8 градусов тепла. В Киеве также будет преобладать погода без осадков, Ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, а днем – до 8 градусов тепла.

Если смотреть по территории области, то без осадков. Ночью – до 0...-5, а днем – +5...+10,

– рассказал синоптик.

Также отметим, что Наталья Птуха сообщала NV, что еще 6 марта новый атмосферный фронт может принести незначительные осадки в виде мокрого снега, который днем будет с дождем. Исключением станет западная часть Украины.

