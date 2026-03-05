Какой будет погода 8 марта, и будут ли осадки: синоптик рассказал, что ждать
- 8 марта в Украине будет преобладать погода без осадков, местами – с ночными морозами.
- В Киеве ночью ожидается от 0 до 2 градусов мороза, днем будет до 8 градусов тепла.
Погода в Украине в течение воскресенья, 8 марта, не будет сопровождаться осадками из-за поля повышенного атмосферного давления. Но возможны ночные морозы.
Такую информацию рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии УНИАН.
Какая погода будет 8 марта?
По словам Ивана Семилита, в Украине будет царить повышенного атмосферного давления, которое будет располагаться в северо-западных областях, его центр будет сосредоточен над Волынской и Ровенской областями.
Из-за прояснений в течение ночи возможны понижения до -6 градусов. Днем температура воздуха составит от 5 до 11 градусов тепла, в западной части пригреет до 14 градусов. На северо-востоке будет прохладнее.
Там, по данным Укргидрометцентра, столбики термометров будут показывать от 2 до 8 градусов тепла. В Киеве также будет преобладать погода без осадков, Ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, а днем – до 8 градусов тепла.
Если смотреть по территории области, то без осадков. Ночью – до 0...-5, а днем – +5...+10,
– рассказал синоптик.
Также отметим, что Наталья Птуха сообщала NV, что еще 6 марта новый атмосферный фронт может принести незначительные осадки в виде мокрого снега, который днем будет с дождем. Исключением станет западная часть Украины.
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
Каким будет март этого года?
Известно, что март является переходным месяцем между зимой и весной, из-за чего в этот период возможны погодные качели. Сейчас синоптическая ситуация не предусматривает снегопадов, однако возвращение такого явления возможно.
Среднемесячная температура воздуха, в марте 2026 года, согласно прогнозам специалистов, не будет ниже 0. В западных и некоторых центральных и южных областях будет теплее на 1,5 – 2,5 градуса за норму.
К слову, отметим, что первую неделю марта в Украине будет преобладать спокойная и устойчивая погода без значительных осадков. Температурные показатели ожидаются выше климатической нормы, особенно в некоторых областях.