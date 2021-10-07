В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на 8 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 8 октября, будет сухой и солнечной. В то же время прогнозируют не слишком высокую температуру воздуха.
Синоптики отмечают, что наибольшее тепло стоит ждать на Закарпатье. Столбики термометров будут достигать +15...+17 градусов.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +11...+13 градусов. На Востоке также без дождей, днем предусматривают +11...+13 градусов.
В северных регионах метеорологи сообщают о солнце. Отметки на термометрах покажут +12...+14 градусов. На Юге также будет сухо – там следует ожидать +12...+15 градусов.
В Киеве в пятницу, 8 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до + 11...+13 градусов.
Погода в городах Украины 8 октября
Ужгород – +15...+17
Львов – + 11...+13
Ивано-Франковск – + 11...+13
Тернополь – + 11...+13
Черновцы – + 11...+13
Хмельницкий – + 11...+13
Луцк – +12...+14
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Суммы – + 11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +11...+13
Донецк – + 11...+13
Луганск – + 11...+13
Харьков – + 11...+13
Киев – +11...+13