В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на 8 октября

Погода в Украине в пятницу, 8 октября, будет сухой и солнечной. В то же время прогнозируют не слишком высокую температуру воздуха.

Синоптики отмечают, что наибольшее тепло стоит ждать на Закарпатье. Столбики термометров будут достигать +15...+17 градусов.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +11...+13 градусов. На Востоке также без дождей, днем ​​предусматривают +11...+13 градусов.

В северных регионах метеорологи сообщают о солнце. Отметки на термометрах покажут +12...+14 градусов. На Юге также будет сухо – там следует ожидать +12...+15 градусов.

В Киеве в пятницу, 8 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до + 11...+13 градусов.

Погода в городах Украины 8 октября

Ужгород – +15...+17

Львов – + 11...+13

Ивано-Франковск – + 11...+13

Тернополь – + 11...+13

Черновцы – + 11...+13

Хмельницкий – + 11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Суммы – + 11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +11...+13

Донецк – + 11...+13

Луганск – + 11...+13

Харьков – + 11...+13

Киев – +11...+13



Погода в Украине 8 октября / Данные Укргидрометцентра