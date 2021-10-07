Синоптики зазначають, що найбільшого тепла варто очікувати на Закарпатті. Стовпчики термометрів досягатимуть +15...+17 градусів.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Температура становитиме +11…+13 градусів. На Сході також без дощів, вдень передбачають +11...+13 градусів.
У північних регіонах метеорологи повідомляють про сонце. Позначки на термометрах покажуть +12...+14 градусів. На Півдні також буде сухо – там слід очікувати +12...+15 градусів.
У Києві в п'ятницю, 8 жовтня, варто очікувати на тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 градусів.
Погода у містах України 8 жовтня
Ужгород – +15...+17
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +12...+14
Рівне – +11...+13
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +11...+13