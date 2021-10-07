Синоптики зазначають, що найбільшого тепла варто очікувати на Закарпатті. Стовпчики термометрів досягатимуть +15...+17 градусів.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Температура становитиме +11…+13 градусів. На Сході також без дощів, вдень передбачають +11...+13 градусів.

У північних регіонах метеорологи повідомляють про сонце. Позначки на термометрах покажуть +12...+14 градусів. На Півдні також буде сухо – там слід очікувати +12...+15 градусів.

У Києві в п'ятницю, 8 жовтня, варто очікувати на тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 градусів.

Погода у містах України 8 жовтня

Ужгород – +15...+17

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +11...+13

Погода в Україні 8 жовтня / Дані Укргідрометцентру