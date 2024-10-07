Кое-где будет дождливо, однако потеплеет: прогноз погоды на 8 октября

7 октября 2024, 14:39
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Автор: Диана Квасневская

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине во вторник, 8 октября, будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют потепление на Западе Украины, однако прохладнее будет на Востоке.

Синоптики предупредили, что в западных областях ночью и утром местами будет туман. В других регионах будет идти дождь.

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Какой будет погода в регионах Украины

Ночью в большинстве районов Левобережья, днем на Сумщине и Харьковщине дожди, на остальной территории без осадков. На западе страны ночью и утром местами туман,
– заявили в Укргидрометцентре.

Также синоптики прогнозируют ветер западный (в западных областях – южный), 7 – 12 метров в секунду, на северо-востоке страны местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

"Температура ночью в западных областях 3 – 8 градусов тепла, на остальной территории 6 – 11 градусов тепла, на побережье морей до 13 градусов; днем 16 – 21 градусов, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12 – 17 градусов", – предупредили синоптики.

В Киевской области облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, ветер западный 7 – 12 метров в секунду.

"Температура по области ночью 6 – 11 градусов, днем 12 – 17 градусов. В Киеве ночью 8 – 10 градусов, днем 15 – 17 градусов", – рассказали в Укргидромедцентре.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +15– +17
  • Ужгород +17 – +19
  • Львов +18 – +20
  • Ивано-Франковск +18 – +20
  • Тернополь +17 – +19
  • Черновцы +18 – +20
  • Хмельницкий +17 – +19
  • Луцк +17 – +19
  • Ровно +17 – +19
  • Житомир +14 – +16
  • Винница +17 – +19
  • Одесса +19 – +21
  • Николаев +19 – +21
  • Херсон +21– +23
  • Симферополь +20– +22
  • Кропивницкий +17– +19
  • Черкассы +17 – +19
  • Чернигов +12– +14
  • Сумы +12– +14
  • Полтава +14– +16
  • Днепр +18 – +20
  • Запорожье +19 – +21
  • Донецк +15 – +17
  • Луганск +14 – +16
  • Харьков +14 – +16

Прогноз погоды на 8 октября / Фото Укргидрометцентр