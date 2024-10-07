Кое-где будет дождливо, однако потеплеет: прогноз погоды на 8 октября

Погода в Украине во вторник, 8 октября, будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют потепление на Западе Украины, однако прохладнее будет на Востоке.

Синоптики предупредили, что в западных областях ночью и утром местами будет туман. В других регионах будет идти дождь.

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Какой будет погода в регионах Украины

Ночью в большинстве районов Левобережья, днем на Сумщине и Харьковщине дожди, на остальной территории без осадков. На западе страны ночью и утром местами туман,

– заявили в Укргидрометцентре.

Также синоптики прогнозируют ветер западный (в западных областях – южный), 7 – 12 метров в секунду, на северо-востоке страны местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

"Температура ночью в западных областях 3 – 8 градусов тепла, на остальной территории 6 – 11 градусов тепла, на побережье морей до 13 градусов; днем 16 – 21 градусов, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12 – 17 градусов", – предупредили синоптики.

В Киевской области облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, ветер западный 7 – 12 метров в секунду.

"Температура по области ночью 6 – 11 градусов, днем 12 – 17 градусов. В Киеве ночью 8 – 10 градусов, днем 15 – 17 градусов", – рассказали в Укргидромедцентре.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +15– +17

Ужгород +17 – +19

Львов +18 – +20

Ивано-Франковск +18 – +20

Тернополь +17 – +19

Черновцы +18 – +20

Хмельницкий +17 – +19

Луцк +17 – +19

Ровно +17 – +19

Житомир +14 – +16

Винница +17 – +19

Одесса +19 – +21

Николаев +19 – +21

Херсон +21– +23

Симферополь +20– +22

Кропивницкий +17– +19

Черкассы +17 – +19

Чернигов +12– +14

Сумы +12– +14

Полтава +14– +16

Днепр +18 – +20

Запорожье +19 – +21

Донецк +15 – +17

Луганск +14 – +16

Харьков +14 – +16

Прогноз погоды на 8 октября / Фото Укргидрометцентр