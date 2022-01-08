В Украине ожидают снег и дождь, на дорогах будет гололедица: прогноз погоды на 9 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 9 января, будет довольно теплой, воздух прогреется в среднем до 0...+2 градусов. Однако по всей территории будет идти либо снег, либо дождь.
По словам синоптика Натальи Диденко, возможны даже сильные осадки. Это будет создавать определенные неудобства.
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Прогноз погоды в регионах
В западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центральных регионах снег будет переходить в дождь.
Соответственно: налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, возможен гололед,
– подчеркнула Диденко.
Днем в западных областях осадки будут прекращаться. На юге и востоке существенных дождей и снега не прогнозируют, однако незначительные осадки местами все же возможны.
По информации Укргидрометцентра, температура воздуха в большинстве областей Украины ночью составит -2...-6 градусов. Однако днем на большинстве территорий будет 0 ... +2 градуса. Более теплый день ожидают только в южных областях. Там будет +5 ... + 8 градусов.
В Киеве будет падать снег и мокрый снег. Столбики термометров будут показывать -1 ... + 1 градус. Прогнозируют также налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах и тротуарах.
Погода в городах Украины 9 января
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – + 6...+8
Николаев – + 5...+7
Херсон – + 5...+7
Симферополь – + 6...+8
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...-2
Полтава – 0...+2
Днепр – + 2...+4
Запорожье – + 4...+6
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
Погода 9 января / Фото Укргидрометцентра
Текст сообщения Натальи Диденко:
Завтра, 9-го января, в западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центре снег будет переходить в дождь.
Возможны сильные осадки!
Соответственно: налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, возможен гололед.
Днем в западных областях осадки будут прекращаться.
На юге и востоке Украины в воскресенье – ничего существенного, максимум местами незначительные осадки.
Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью -2-6 градусов, завтра днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части +3+8 градусов.
Киевляне! Проверьте в ваших автомобилях наличие лопаты - завтра ожидается снег, мокрый снег. Осадки могут быть серьезными, много! Карта.
Плюс – налипание мокрого снега, "каша, гололедица на дорогах и тротуарах.
Ближайшей ночью в столице -2-4 градуса, днем в воскресенье ожидается 0, -1 градус.