Будет ли снег в апреле в Украине
На этой неделе часть Украины снова засыпало снегом. Интересно, что в прошлом году он шел даже в апреле.
Возможно ли выпадение снега во второй месяц весны уже в этом году, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Снег в апреле
Назвать снег в апреле чем-то аномальным синоптики не могут. Такое иногда бывает, впрочем, не часто.
Но на наших широтах в апреле иногда могут выпадать и осадки в виде мокрого снега. Конечно же, это очень кратковременный процесс. Преимущественно в течение суток все растает, если на дворе апрель. Ведь в этот период если и возможны, то очень изменчивые и стремительные процессы,
– отметила Наталья Птуха.
В то же время отметила, что сказать, будет ли снег в апреле этого года, синоптики пока не могу. Ведь еще очень рано. Такие процессы отслеживаются уже в более локальных масштабах на несколько суток, по крайней мере на неделю.
"В ближайшей перспективе таких процессов точно не будет", – добавила эксперт.
Какая будет погода на следующей неделе
- В начале последней недели марта недели в Украине еще могут быть осадки. Впрочем, преимущественно дождь.
- Заливов холода, которые бы побуждали к снегу в Украине, синоптики уже не ожидают. Разве что на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.
- Наталья Птуха отметила, что ориентировочно 25 числа будет определенное изменение синоптической ситуации.
- Кстати, температура также будет повышаться до понедельника. Сейчас тенденция к потеплению, весенней погоды. Впрочем, нельзя говорить, со следующей недели будут выше или намного выше показатели.
- "Если в понедельник изменится синоптическая ситуация, то может быть больше облаков и, соответственно, осадков. Поэтому, возможно, в дневные часы даже несколько меньше будет прогреваться воздух. Но надеемся, что уже таких заливов холода не будет, по крайней мере в ближайшей синоптической перспективе. Ну и, конечно, в соответствии с климатическими условиями", – рассказала Птуха.
- Уже третья декада марта. Если и будут какие-то морозы или сильные заливы холода, то это уже будет немного аномально, заметила синоптик. Добавила, что сейчас уже не должно быть таких больших минусов. И по прогнозам они не ожидаются.