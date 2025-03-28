Будет ли апрель в Украине аномально теплым

Начало весны в Украине было аномальным теплом. В части областей температура превысила +20 градусов, в Крыму даже достигла +25. И хотя дальше пришло похолодание с морозами и снегом, надолго оно уже не задержалось. В Украине снова потеплело. До апреля осталось всего несколько дней.

Какой погоды ждать в апреле, – будет ли второй месяц весны аномально теплым, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на апрель в Украине

Средняя месячная температура воздуха в апреле в Украине ожидается в пределах +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9. Синоптики отметили, что это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

По месячному количеству осадков, – прогнозируют 30 – 52 миллиметра, в Карпатах 60 – 89 миллиметров. Это в пределах нормы.

Кстати, абсолютный минимум температуры, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22 градуса. На Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.

Абсолютный максимум +25 – +33 градуса, в горных районах +21 – +22 градуса.

Аномальное потепление в начале весны