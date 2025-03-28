Будет ли апрель в Украине аномально теплым
- Средняя температура в апреле в Украине ожидается +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9.
- Месячное количество осадков прогнозируется 30 – 52 миллиметров, в Карпатах 60 – 89 миллиметров, что в пределах нормы.
Начало весны в Украине было аномальным теплом. В части областей температура превысила +20 градусов, в Крыму даже достигла +25. И хотя дальше пришло похолодание с морозами и снегом, надолго оно уже не задержалось. В Украине снова потеплело. До апреля осталось всего несколько дней.
Какой погоды ждать в апреле, – будет ли второй месяц весны аномально теплым, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на апрель в Украине
Средняя месячная температура воздуха в апреле в Украине ожидается в пределах +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9. Синоптики отметили, что это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
По месячному количеству осадков, – прогнозируют 30 – 52 миллиметра, в Карпатах 60 – 89 миллиметров. Это в пределах нормы.
Кстати, абсолютный минимум температуры, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22 градуса. На Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.
Абсолютный максимум +25 – +33 градуса, в горных районах +21 – +22 градуса.
Аномальное потепление в начале весны
- Первая половина марта в Украине была аномально теплой. Температура била рекорды, кое-где даже превысила +20 градусов.
- Синоптик Укргидрометцентра рассказывала в интервью 24 Каналу, что такое тепло было связано с выносом теплой воздушной массы из южных широт.
- Наталья Птуха отметила, что несколько дней подряд у нас были интенсивные воздушные потоки, то есть ветер именно с юга, юго-запада. Поэтому действительно, температурные показатели были очень высокие как для марта.
- "Такие значения присущи апрелю, даже его концу, а то иногда и маю. Например, 13 марта в Крыму было даже до +25 градусов. Средняя суточная температура также достаточно высокая, и она превысила норму на 7 – 11 градусов. А в Крыму было даже на 14 градусов выше климатической нормы для этой даты. Действительно, у нас были такие высокие, достаточно нетипичные значения", – подчеркивала синоптик.
- Также отметила, что в Украине преимущественно не было активных атмосферных фронтов. Добавила, конечно можно говорить и о влиянии глобальных изменений климата.
- "Но насколько он прямой, это еще, конечно, рано говорить. Нужна уже аналитика от ученых и климатологов по этому поводу. Но это такой очередной звоночек, что все же климат меняется, и различные такие проявления могут быть", – отметила Наталья Птуха.