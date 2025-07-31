Ранее в части областей Украины в последний месяц лета фиксировали заморозки. Температура воздуха достигала -2 градусов.

Но возможны ли заморозки в августе этого года, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будут ли в августе заморозки?

Наталья Птуха отметила, что теоретически, как видим, история и архивы иногда фиксировали заморозки в последний месяц лета.

Однако пока предпосылок для таких погодных условий, по крайней мере в первой декаде августа, точно не ожидаем,

– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в августе за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигал +1 – +7 градусов. На побережье морей +8 – +13. В Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0 – -2 градуса.

По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура в августе 2025 года ожидается в пределах +20 – +26 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

"В принципе, это стандартно для августа и июля последних лет: они всегда самые жаркие", – подчеркнула Наталья Птуха.

Добавила, что в западных областях среднемесячная температура – +17 – +20 градусов, что в пределах нормы, то есть как раз-таки близко к ней.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 23 – 40 миллиметров. Это несколько меньше нормы, в частности, 64 – 73% от нее. Однако в западных областях 60 – 77 миллиметров, что в пределах нормы.