Без стабильной жары и с дождями: какая будет погода в Украине в начале августа

Последний месяц лета в большинстве областей начнется с дождя. Кроме того, возможна гроза. Стабильной жары еще не будет.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Чем будет удивлять погода в первую неделю августа

По предварительному прогнозу, в течение суток 1 августа и ночью 2-го на большей части территории Украины, днем 2 августа также в западных областях местами небольшие кратковременные дожди и грозы.

Какой-нибудь стабильной, жаркой погоды нет. Все время чередуется,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что немного будет перерыв, давление повысится, а затем снова атмосферный фронт или нестабильная атмосфера. Преимущественно в дневные часы грозовая активность может быть больше, но будет носить уже более локальный характер.

Далее, 3 и 6 августа в западных и местных северных областях вероятны кратковременные дожди и грозы. В других регионах без осадков.

С 4 и 7 августа уже возможно повышение температуры, в частности, +30...+35 градусов и даже немного выше,

– рассказала синоптик.

В то же время подчеркнула, что прогноз еще будут уточнять. Однако, как и было у нас, – переменная погода и несколько прохладнее и больше дождей по Западу и Северу, тем временем на Юге и Востоке более высокая температура и меньше осадков, – такая тенденция остается, подытожила Птуха.

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Ориентировочный прогноз на 1 августа / Скриншот из Укргидрометцентра