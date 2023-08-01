Полностью солнечных дней по всей Украине еще не будет: в каких областях пройдет дождь в августе

По прогнозу синоптиков, в августе средняя месячная температура будет несколько выше нормы. Впрочем, в начале стабильной жаркой погоды еще не будет.

В первую неделю августа в Украине сохранится переменная погода. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Где снова будут дожди и грозы

По прогнозу синоптиков, 1 и 2 августа в части областей пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы.

Какой-нибудь стабильной, жаркой погоды нет. Все время чередуется,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что немного будет перерыв, давление повысится. Впрочем, дальше – снова атмосферный фронт или нестабильная атмосфера. Кстати, преимущественно в дневные часы грозовая активность может быть больше, однако будет носить более локальный характер.

Заметим, на прошлой неделе синоптики прогнозировали, что 3 и 6 августа в западных и местных северных областях также возможны кратковременные дожди и грозы. В других регионах без осадков.

По предварительным расчетам, на Юге и Востоке 4 и 7 августа уже возможно повышение температуры, в частности, +30...+35 градусов и даже немного выше,

– рассказала синоптик.

В то же время подчеркнула, что прогноз еще будут уточнять.

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Прогноз погоды на 1 августа / Скриншот из Укргидрометцентра