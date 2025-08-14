О возможных осадках, где они пройдут и температуру воздуха до конца текущей недели, рассказывает 24 Канал.

Какие области накроет дождь?

Синоптики прогнозируют жару в Украине как минимум до конца недели. В южных регионах и на Закарпатье солнце может припечь сильнее. Там температура воздуха пересечет отметку в +30 градусов на выходных.

Однако в ряде регионов стоит ожидать кратковременные осадки и порывы ветра. Так, в четверг, 14 августа, по всей территории Украины будет царить солнечная и теплая погода без осадков. В пятницу, 15 августа, сутки также пройдут без дождей благодаря влиянию антициклона, что обеспечит малооблачное небо во всех регионах.

Уже в субботу, 16 августа, небольшие грозовые дожди возможны только днем. Их прогнозируют в восточных областях страны. На остальной территории осадков не прогнозируется. Однако в Приазовье и Крыму могут быть шквалы 15 – 17 метров в секунду.

В воскресенье, 17 августа, существенных изменений в погоде не ожидается. Во всех областях продержится малооблачная и сухая погода.

К слову, на днях температура воздуха в Украине может подняться до +35 градусов. Однако уже на следующей неделе, по данным синоптиков, жара пройдет.