Ждать ли дождей в начале августа при возвращении жары

Почему это связано, рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

Ожидаются ли в Украине осадки?

Благодаря антициклону 1 – 2 августа в большинстве областей ожидается погода без осадков. Однако в этот период в западных областях, а в воскресенье и в большинстве северных регионов, возможна нестабильность атмосферы, которая будет способствовать образованию локальных грозовых очагов.

Это возможно, но дожди, особенно в жаркую погоду, если нет атмосферного фронта, который кардинально меняет воздушную массу, а просто вызваны нестабильностью атмосферы, в сочетании с высокой влажностью, могут несколько тяжелее восприниматься отдельными людьми – из-за высоких температур и повышенной влажности одновременно,

– добавила Птуха.

Синоптик пояснила, что местами во второй половине дня могут развиваться кучево-дождевые и грозовые облака, которые местами принесут кратковременные дожди и грозы.

По оценкам Укргидрометцентра, в августе в среднем количество осадков прогнозируется в пределах нормы 34 – 60 миллиметров. Зато на западе страны ожидается около 50 – 70% от месячной нормы осадков.

Напомним, синоптики прогнозировали постепенное повышение температуры воздуха. Так, 31 июля в дневные часы ожидается +23…+30 градусов, а в западных областях местами температура поднимется до +33 градусов.