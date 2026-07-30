Подробнее об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.
Будет ли сильная жара и где будет теплее всего?
В ближайшие ночи температура воздуха по областям будет в пределах +10…+18 градусов. Постепенное повышение температур прогнозируется и в дневные часы.
Так, 30 – 31 июля днем воздух прогреется до +23…+30 градусов, а в западных областях местами столбики термометров достигнут +33 градусов.
Так, июль у нас завершится с повышением температур во второй половине недели, то есть в конце этого месяца,
– добавила Наталья Птуха.
Причиной повышения температур станет формирование поля высокого атмосферного давления над территорией Украины. Такой антициклон обеспечит преимущественно сухую погоду в большинстве областей.
В то же время синоптик пояснила, что в последние дни на погоду на востоке и северо-востоке влиял холодный атмосферный фронт. Именно он вызывал дожди различной интенсивности в этих регионах.
На высотах к нам продолжает поступать более прохладная воздушная масса с северо-запада, что и обусловит не слишком высокие значения температуры,
– отметила Птуха.
Напомним, что в начале августа ожидается еще большее повышение температуры воздуха. В ночные часы прогнозируют до +17...+23 градусов, а в дневные – до +27...+34 градусов.