Детальніше про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

Чи сильна буде спека та де пригріє найбільше?

Найближчими ночами температура повітря по областях буде в межах +10…+18 градусів. Поступове підвищення температурних показників прогнозують й на денні години.

Так 30 – 31 липня вдень повітря прогріється до +23…+30 градусів, а у західних областях місцями стовпчики термометрів сягнуть +33 градусів.

Тому на такій ноті у нас завершуватиметься липень – з підвищенням температурних показників у другій половині тижня, тобто наприкінці цього місяця,

– додала Наталія Птуха.

Причиною підвищення температур стане формування поля високого атмосферного тиску над територією України. Такий антициклон забезпечить переважно суху погоду в більшості областей.

Водночас синоптикиня пояснила, що останніми днями на погоду на сході та північному сході впливав холодний атмосферний фронт. Саме він зумовлював дощі різної інтенсивності у цих регіонах.

На висотах до нас продовжує надходити така більш прохолодна повітряна маса з північного заходу, що і зумовить не дуже високі значення температури,

– зазначила Птуха.

Нагадаємо, що на початку серпня очікується ще більше підвищення температури повітря. У нічні години прогнозують до +17...+23 градусів, а у денні – до +27...+34 градусів.