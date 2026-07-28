Про це повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт у коментарі "РБК-Україна".

Як довго будуть опади та спека?

Антициклон утримається орієнтовно з 30 липня до 3 серпня. За словами Семиліта, у це період переважатимуть сонячні прояснення, менша хмарність та суха погода.

Якщо дивитися на значення температури, то вони будуть поступово підніматися,

– зазначив синоптик.

Так, 30 липня в середньому прогнозують +12...+19 градусів уночі та +22...+29 градусів удень. До 3 серпня нічна температура підвищуватиметься до +17...+23 градусів, а денна – до +27...+34 градусів.

Зазначається, що найвищі температурні показники очікуються у західних областях, адже антициклон поширюватиметься саме з того цього напрямку.

Тобто починає надходити ось ця хвиля тепла – із західних областей. За рахунок того, що там буде центр антициклону зосереджуватись, саме над заходом,

– пояснив Семиліт.

Наразі поки зарано говорити, чи дістанеться така спека інших регіонів. За словами синоптика, антициклон може змінити напрямок руху чи "розвалитися".

Нагадаємо, консультативний прогноз на серпень свідчить про те, що середньомісячна температура очікується на рівні +21...+25 градусів, а в гірських районах – +17...+19 градусів. Це орієнтовно на 2 градуси вище кліматичної норми.