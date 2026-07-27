На це відреагували в Українському гідрометеорологічному центрі.

Чи будуть аномальні температури?

В Укргідрометцентрі зазначили, що у мережі поширюють нібито прогноз температур повітря від +42 до -0,6 градуса у серпні. Однак це не відповідає дійсності.

Синоптики наголосили, що йдеться про абсолютні максимуми та мінімуми температури, які коли-небудь фіксувалися в Україні за весь період спостережень.

Тому те, що поширюють медіа не є дійсним прогнозом, а просто багаторічною аналітикою,

– зауважили фахівці.

Консультативний прогноз на серпень був складений за попередніми багаторічними даними. Повідомлялось, що середньомісячна температура очікується на рівні +21...+25 градусів, а в гірських районах – +17...+19 градусів. Це орієнтовно на 2 градуси вище кліматичної норми.

Тоді як у східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму температуру повітря прогнозують близькою до норми.

Середньомісячна температура – це середнє значення температури повітря, яке обчислюється на основі всіх середньодобових температур за місяць і поділу цієї суми на кількість днів у відповідному місяці, нагадали в Укргідрометцентрі.

Там також закликали користуватися офіційними джерелами інформації та не поширювати маніпулятивні повідомлення.