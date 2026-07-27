На это отреагировали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Будут ли аномальные температуры?

В Укргидрометцентре отметили, что в сети распространяется якобы прогноз температур воздуха от +42 до -0,6 градуса в августе. Однако это не соответствует действительности.

Синоптики подчеркнули, что речь идет об абсолютных максимумах и минимумах температуры, когда-либо фиксировавшихся в Украине за весь период наблюдений.

Поэтому то, что распространяемые медиа не являются настоящим прогнозом, а просто многолетней аналитикой,

– отметили специалисты.

Консультативный прогноз на август был составлен по предварительным многолетним данным. Сообщалось, что среднемесячная температура ожидается на уровне +21…+25 градусов, а в горных районах – +17…+19 градусов. Это ориентировочно на 2 градуса выше климатической нормы.

В то время как в восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму температуру воздуха прогнозируют близкой к норме.

Среднемесячная температура – это среднее значение температуры воздуха, которое исчисляется на основе всех среднесуточных температур в месяц и раздела этой суммы на количество дней в соответствующем месяце, напомнили в Укргидрометцентре.

Там также призывали использовать официальные источники информации и не распространять манипулятивные сообщения.