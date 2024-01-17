В Украине прогнозируют опасные явления: чего ждать от погоды уже скоро
Будьте внимательны и осторожны. Вскоре в Украине ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом в комментарии 24 Каналу накануне рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, чего и в каких областях ждать.
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Осторожно, опасные явления
Синоптик ранее рассказывала, что 18 января с Запада будут поступать новые атмосферные фронты. Они несут разные осадки. В западных ночью дождь с мокрым снегом, в Карпатах и на Закарпатье даже сильные осадки.
Между тем, в северных и центральных областях ночью снег, а днем дождь, будет повышение температуры. На остальной территории Украины ночью без осадков, а днем умеренные, на Юге местами небольшие дожди.
Если говорить об опасных явлениях, то 18-го числа ночью в западной части, днем на Востоке и Северо-Востоке страны местами налипание мокрого снега и гололедица могут быть,
– подчеркнула Наталья Птуха.
Прогноз погоды на 18 января / Скриншот из Укргидрометцентра.
Какая будет погода в ближайшие трое суток
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что 18 января ночью в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях умеренный снег, в Закарпатье и местами Прикарпатье сильный мокрый снег с дождем, местами гололедица.
- Днем в Украине дождь, на Северо-Востоке страны с мокрым снегом, на Закарпатье значительные дожди.
- Температура в западной и южной части ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем 4 – 10 тепла.
- На остальной территории ночью 5 – 10 мороза, днем 1 – 6 тепла, на Северо-Востоке страны ночью 12 – 17 мороза, днем около 0 градусов.
- В пятницу на Юге дождь, температура ночью и днем 5 – 9 тепла. На остальной территории мокрый снег и дождь, в течение суток от 2 мороза до 4 тепла, днем на Востоке до 8 тепла.
- В субботу, 20 января, ночью, кроме западных областей, снег, днем без существенных осадков. Только на Востоке мокрый снег. Ночью в Украине 4 – 9 мороза, днем 0 – 5 мороза. На Юге и Востоке ночью и днем от 2 мороза до 3 градусов тепла
- На дорогах страны, кроме Юга, гололедица.
- Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 13 метров в секунду, в четверг порывы 15 –20 метров в секунду, в Карпатах – 25.
- Кстати, также в Карпатах 18 – 19 января значительный снег и мокрый снег, 0 – 5 градусов мороза. С 20 января постепенное ослабление осадков и понижение температуры ночью до 10 – 15 градусов, днем до 3 – 8 мороза.