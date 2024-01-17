В Украине прогнозируют опасные явления: чего ждать от погоды уже скоро

Будьте внимательны и осторожны. Вскоре в Украине ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом в комментарии 24 Каналу накануне рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, чего и в каких областях ждать.

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Осторожно, опасные явления

Синоптик ранее рассказывала, что 18 января с Запада будут поступать новые атмосферные фронты. Они несут разные осадки. В западных ночью дождь с мокрым снегом, в Карпатах и на Закарпатье даже сильные осадки.

Между тем, в северных и центральных областях ночью снег, а днем дождь, будет повышение температуры. На остальной территории Украины ночью без осадков, а днем умеренные, на Юге местами небольшие дожди.

Если говорить об опасных явлениях, то 18-го числа ночью в западной части, днем на Востоке и Северо-Востоке страны местами налипание мокрого снега и гололедица могут быть,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Прогноз погоды на 18 января / Скриншот из Укргидрометцентра.

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