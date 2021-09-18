Погода будет только ухудшаться: спасатели предупредили о сильных ливнях

Во многих областях Украины 18 сентября прогнозируют сильные ливни, дожди, шквалы. Объявили даже штормовое предупреждение.

Значительные дожди будут в западных и северных регионах, а также на Черкасщине. Днем будет дождливо в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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На Западе порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Это обусловит І уровень опасности, то есть желтый.

В то же время в восточных регионах и на Запорожье будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Будет заливать и Киев

В Киеве и области тоже может быть ливень. В столице объявили І уровень опасности – желтый.



Штормовое предупреждение / Фото Укргидрометцентра