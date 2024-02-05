Сильные морозы еще будут или уже нет: синоптик дал четкий ответ
Источник:Meteoprog
Уже на этой неделе в Украине может значительно потеплеть. Ожидается, что пригреет до +20 градусов. Впрочем, вскоре снова возможно похолодание.
Ждать ли еще сильных морозов в феврале, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Также сказал, когда снова может похолодать.
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Ждать ли еще сильных морозов в феврале
В конце января синоптик писал, что в феврале самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях. Также отмечал, что ближе к середине месяца не исключены значения 15 – 20 градусов в отдельные дни.
Несколько прохладнее на Востоке, Севере и на Полесье. Впрочем, температура в среднем за месяц по Украине будет колебаться в пределах 2 мороза – 4 градусов тепла, что примерно на 2 – 5 градусов выше климатической нормы.
При этом, в конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов,
– отметил Игорь Кибальчич.
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Какая будет погода на этой неделе
- Синоптик прогнозировал, что ожидается неустойчивая теплая погода по всей Украине, в отдельные дни с весенними температурными показателями.
- На этой неделе будет наблюдаться активный зональный перенос воздушных масс и преобладание поля пониженного давления. Благодаря интенсивному поступлению теплого и влажного воздуха средиземноморского и атлантического происхождения, в Украине ожидается аномально высокая температура.
- Так, по прогнозу Кибальчича, в южных и западных областях не исключены суточные рекорды максимальной температуры, особенно во второй половине недели.
- Интересно, что в воскресенье, 11 февраля, на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму местами 15 – 20 градусов тепла.
- Кстати, этой неделе практически ежедневно атмосферные фронты и циклональная деятельность будут обеспечивать нас осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Кроме того, в начале также заметно усилится ветер западной четверти с порывами местами до 20 – 22 метров в секунду.