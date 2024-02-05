Сильные морозы еще будут или уже нет: синоптик дал четкий ответ

Уже на этой неделе в Украине может значительно потеплеть. Ожидается, что пригреет до +20 градусов. Впрочем, вскоре снова возможно похолодание.

Ждать ли еще сильных морозов в феврале, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Также сказал, когда снова может похолодать.

Кстати Уже скоро: когда в Украине потеплеет до +15 градусов

Ждать ли еще сильных морозов в феврале

В конце января синоптик писал, что в феврале самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях. Также отмечал, что ближе к середине месяца не исключены значения 15 – 20 градусов в отдельные дни.

Несколько прохладнее на Востоке, Севере и на Полесье. Впрочем, температура в среднем за месяц по Украине будет колебаться в пределах 2 мороза – 4 градусов тепла, что примерно на 2 – 5 градусов выше климатической нормы.

При этом, в конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов,

– отметил Игорь Кибальчич.

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Какая будет погода на этой неделе