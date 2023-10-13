Будут ли до конца октября морозы и снег: синоптики удивили прогнозом
Источник:NV
Сейчас в Украине бабье лето. Впрочем, вероятно, оно продлится недолго. По прогнозу синоптиков, уже в скором времени снова похолодает.
Какую погоду ждать до конца месяца, будут ли в октябре снег и мороз, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
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"Снегопады возможны"
Наталья Голеня отметила, что уже со следующего понедельника возможно снижение температуры. И хотя пока без заморозков, днем уже +18...+20 не будет. Вместо этого около +15 градусов. Интересно, что в этом месяце возможна очередная теплая волна.
"До конца октября пока мы не видим такого резкого похолодания", - добавила представитель Укргидрометцентра.
Согласно предварительным расчетам, температурный диапазон все равно останется +3…+8 градусов. Днем до +15. Дожди периодически будут, впрочем, немного. В то же время Наталья Голеня подчеркнула, что прогноз погоды за пределами 5 суток меняется каждый день.
Кстати, первый снег в Карпатах выпал на выходные. В частности, еще 7 октября.
"На остальной территории, как всегда: после 20 октября это уже не странность для большей части Украины, кроме крайнего Юга. Чаще так происходит. Будет ли так в этом году, — вопрос, но в принципе на конец октября в Украине снегопады возможны", – подытожила заместитель начальника отдела метеопрогнозов.
Какой будет погода в Украине 13 октября
- Синоптики прогнозируют, что погода в Украине в пятницу, 13 октября, будет теплой и облачной с прояснениями. Кое-где прогнозируют небольшой дождь.
- Температура воздуха в большинстве областей будет на несколько градусов ниже, чем 12 октября. Средняя температура воздуха днем составит 16 – 18 градусов тепла, ночью – 8 – 13 градусов.
- Посреди дня дождь прогнозируют в регионе Карпат, центральных и восточных областях. На остальной территории – сухая погода без осадков и облачно с прояснениями.
- Погода в Киеве достигнет 19 – 21 градуса тепла днем. Добавим, что в течение 12 – 15 октября в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.