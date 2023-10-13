Будут ли до конца октября морозы и снег: синоптики удивили прогнозом

Сейчас в Украине бабье лето. Впрочем, вероятно, оно продлится недолго. По прогнозу синоптиков, уже в скором времени снова похолодает.

Какую погоду ждать до конца месяца, будут ли в октябре снег и мороз, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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"Снегопады возможны"

Наталья Голеня отметила, что уже со следующего понедельника возможно снижение температуры. И хотя пока без заморозков, днем уже +18...+20 не будет. Вместо этого около +15 градусов. Интересно, что в этом месяце возможна очередная теплая волна.

"До конца октября пока мы не видим такого резкого похолодания", - добавила представитель Укргидрометцентра.

Согласно предварительным расчетам, температурный диапазон все равно останется +3…+8 градусов. Днем до +15. Дожди периодически будут, впрочем, немного. В то же время Наталья Голеня подчеркнула, что прогноз погоды за пределами 5 суток меняется каждый день.

Кстати, первый снег в Карпатах выпал на выходные. В частности, еще 7 октября.

"На остальной территории, как всегда: после 20 октября это уже не странность для большей части Украины, кроме крайнего Юга. Чаще так происходит. Будет ли так в этом году, — вопрос, но в принципе на конец октября в Украине снегопады возможны", – подытожила заместитель начальника отдела метеопрогнозов.

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