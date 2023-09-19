Будут ли в сентябре заморозки: какой погоды ждать до конца месяца

В Украине продолжается метеорологическое лето. И хотя сильную жару синоптики уже не прогнозируют, однако резкого похолодания в ближайшие дни еще не будет.

Но ждать ли в сентябре заморозков, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Ждать заморозков в сентябре

Синоптик отметила, что сильного похолодания в Украине еще не будет. Ожидается довольно спокойная осенняя погода.

Никаких заморозков. Такого мы еще не прогнозируем,

– подчеркнула Птуха.

Заметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток будет преимущественно без осадков. В западных областях днем 19 сентября и ночью 20 сентября, местами на Севере в течение среды пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами.

Температура ночью +8...+14, на побережье морей и Закарпатье до +17, днем +22...+27. Во вторник на Западе +16...+21.

В комментарии NV Наталья Птуха рассказала, какой погоды ждать в последнюю неделю осени. В частности, отметила, что по предварительным расчетам, с 25 сентября существенных изменений еще не будет.

Территория Украины продолжит находиться под действием поля повышенного давления, очередного антициклона, который будет с запада.

Возможно, совсем немного снизится температура. Все же, медленно приближаемся к октябрю, но каких-то существенных изменений мы не ощутим, по крайней мере, по тем расчетам, которые есть на сегодняшний день. Сентябрь выходит достаточно такой летний и комфортный,

– заметила синоптик.

Подытожила, что в ближайшей перспективе заморозков и резкого перехода на типичную осеннюю погоду еще не будет.